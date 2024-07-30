高捷小港林園線RL4、RL5站周邊土地變更案 今審議通過

高雄捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 高市都委會今（30日）審議通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地變更等案，盼未來能打造為南高雄新門戶。

主持會議的高雄市副市長林欽榮表示，依行政院111年核定，捷運小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃指示，請市府於捷運場站辦理TOD及土地開發，以利周邊產業園區員工可就近居住及工作。

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林欽榮說，小港林園線串聯臨海工業區、新材料循環經濟產業園區、林園工業區等三大產業園區，透過RL4、RL5捷運站周邊土地變更，引入居住人口，提升捷運運量，翻轉林園地區為南高雄新門戶。

高雄市都發局強調，依去年3月都委會第111次會議決議，優先以反對地主意見較少的RL4、RL5捷運站週邊地區，重新修正規劃草案，且已舉辦4場工作坊及2場座談會，蒐整地主意見，並基於尊重民眾意願，就區段徵收不同意者，調整不納入都市計畫變更範圍。

都發局指出，RL4、RL5捷運站周邊農業區土地變更案公展期間，共接獲50件陳情案，經召開3次專案小組會議，其中有22件陳情案、計有40人提請市府納入變更範圍。

本次專案通檢共有五大規劃重點，首先以劃設住宅區為原則，捷運站周邊規劃為商業區；第二為規劃公園、綠地、廣場和停車場等公共設施；第三配合去年12月行政院通過「提升社宅用地供給精進措施」，規劃1處社福專區，保障弱勢族群居住權益；第四為健全道路系統，配合周邊道路系統調整路網；最後配合2050淨零政策，新增基地綠化及綠建築。

此外，高市都委會今天也審議通過「國家住宅及都市更新中心」擇定新興區2處原軍聞社青年日報高雄分社、陸軍服務社營改基金及其周邊達更新年限私有建築之土地，劃定為「都市更新地區」，將可促進土地再開發利用。

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