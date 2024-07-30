超商廁所該收費？很多人「上完沒買東西就走了」...業者揭亂象吐苦水

日媒報導，現今越來越多民眾上完廁所後沒有消費就離開，讓業者思考是否要針對廁所使用開始收費。（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現在的超商，除了販售各種商品以外，民眾在外尿急時，大部分的人都會尋找便利商店等商店借用免費廁所。不過隨著使用的人越來越多，日媒報導，雖然有業者希望藉由免費廁所帶起消費潮，但現今越來越多民眾上完廁所後沒有消費就離開，而成本、環境維護，包括客人衛生習慣、上廁所亂丟垃圾、亂丟狗大便等等問題困擾著業者，讓他們開始思考，是否該開始考慮進行收費。

日媒「キャリコネニュース」報導，1名琦玉縣40多歲超商女店長經營者指出，廁所雖然是免費開放的，但其實廁所本身，卻也有著水電費、消耗品、清掃人事費等等成本開銷。

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這名店長指出，他幾年來一直向總公司要求讓廁所開放收費，但總公司認為免費出借廁所，可以順便招攬客人。過去確實有不少顧客借廁所後，會在店內消費，但現在，很多人上完廁所後不買任何東西就立刻離開，且很多客人習慣不好，常把廁所搞得很髒亂。

另外1名居住在東京的超商業者也同意，他表示，自己目前經營1家超商，但廁所的問題已經困擾他10多年了。這名業者表示，有的人上廁所會亂丟垃圾、尿布，甚至把狗大便也扔在廁所裡。

對此他也張貼公告，表示現在各種成本飛漲，希望如廁解急完的人，就算只是1顆糖果也好，多少買點東西幫幫店家。

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