左岸咖啡館實體快閃店開進臺南藍曬圖 打造最美的法式品飲空間

統一（1216）企業旗下「左岸咖啡館」品牌首次在臺南開設實體快閃店，進駐臺南藍曬圖園區，打造最美的法式品飲空間。 （統一企業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業旗下「左岸咖啡館」品牌首次在臺南開設實體快閃店，進駐臺南藍曬圖園區，打造最美的法式品飲空間。

「左岸咖啡館」此次與臺南400合作，將臺南知名觀光景點藍曬圖文創園區中的一棟小屋，改造成一間充滿法式情懷的「左岸咖啡館」，不僅展示了「左岸咖啡館」的6支咖啡產品，更結合插畫彩繪牆面，以透視方式帶領消費者走入法國咖啡館的風景想像。

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這次的亮點之一便是結合AR 互動體驗，只要拿起手機掃描彩繪牆面，即刻身處實景與插畫互動，彷若真的走入左岸咖啡館般，駐足遙望窗外的巴黎鐵塔，享受品飲一杯咖啡香的片刻時光。

統一「左岸咖啡館」咖啡於1996年上市，推出許多經典的法式情懷廣告，開啟了人們對於法式咖啡館的氛圍嚮往，「左岸咖啡館」也成為台灣許多消費者首次品飲咖啡的回憶。

此次「左岸咖啡館」也首度展出歷年來的杯身設計，隨著年份推移，邀請民眾一起回憶起屬於自己的第1杯左岸咖啡館。

「左岸咖啡館」快閃店首次來到臺南，蘊含了許多法式特色設計與拍照點，包括經典的法式棚帳、大理石桌椅、精心設計的咖啡館招牌，都讓人有種瞬間置身塞納河畔邊的咖啡館錯覺。

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