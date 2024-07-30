華碩與銘傳大學合作打造生成式AI校園

華碩與銘傳大學合作合作打造生成式 AI 校園。（銘傳大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕迎接AI黃金世代，華碩與銘傳大學合作，建置搭載NVIDIA顯示卡的電腦，整體提升AI算力，協助學生結合生成式AI人工智慧與專業，應用於實際案例與產業結合，為產業界培育所需的AI人才，打造生成式AI校園。

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，銘傳大學次世代多媒體教室，具備強大運算能力和穩定的工作環境，無論是3D圖形繪製或是高解析度應用，都能流暢運行，大幅提升師生的學習成效，華碩與銘傳一起推動AI人才培育。

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銘傳大學總校長李銓表示，藉由AI重新調整銘傳資訊教育的研究方向，111學年度已將「AI概論」及「Python程式設計」訂為大一必修課程，學生從進入銘傳就與AI緊緊串連，運用AI帶入教學與研究領域，展現專業的AI+策略。

設計學院院長洪啟東表示，新設備讓學生在使用Adobe系列及MAYA等專業軟體時，能夠創作出更具巧思的設計作品，學院也教導學生如何與AI進行對話，製作出具有創意且富有意義的視覺內容。

語文學院院長林品章提到，這些設備能推動數位人文研究和多媒體語言教學，人文社會領域的學生應當掌握如何使用AI，使其更適切地服務於人，人文領域學生的專長在於以人為本的思辨能力，這是AI無法取代的。

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