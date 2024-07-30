英財相曝：前任政府留下逾9000億財政缺口

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）週一（29日）表示，前任政府留下了220億英鎊（約新台幣9339億元）的財政缺口，而保守黨試圖掩蓋這個事實，里夫斯指出，為填補缺口，只能作出一系列「艱難的決定」，同時也暗示，將在秋季預算中增稅。

綜合外媒報導，英國財政部表示，已確定今年預算已超支219億英鎊（約新台幣9296.5億元），里夫斯指出，這代表著支出已超越3月份上1份預算案時的預測。

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相關預算包括建議為公部門人員加薪的116億英鎊（約新台幣4924.2億元），幅度高於前政府預算的2％；64億英鎊（約新台幣2716.8億元）用於「未公開」的庇護和移工費用；15億英鎊（約新台幣636.7億元）用於應對國民保健署（NHS）罷工的施壓；對烏克蘭的軍事支持比計劃多了17億英鎊（約新台幣721.6億元）；疫情後客運需求反彈若於預期，向私營鐵路公司支付的款項增加了16億英鎊（約新台幣679.2億元）。

里夫斯宣佈，今年將削減55億英鎊（約新台幣2334.7億元）的支出，並將這一數字在明年擴大至81億英鎊（約新台幣3438.4億元），里夫斯表示，這些資金將用來填補財政缺口。財政部的報告也顯示，政府正採取進一步的措施來應對仍存在的支出壓力，並將採取必要措施來確保公共財政的安全。

里夫斯表示，政府並不想增加稅收，但是目前的處境是上屆政府的支出和預算，兩者之間存在220億英鎊（約新台幣9339億元）的缺口，因此政府將不得不做出艱難的決定。

里夫斯指出，自己在3週前進入財政部後，明顯發現有些情況是自己所不知道，有些事情被反對派掩蓋了。里夫斯也提到，上屆政府最後的日子裡，存在著「嚴重超支」的現象。英國預算責任辦公室（OBR）主任休斯（Richard Hughes）坦言，自己在上週才意識到支出上漲的壓力。

針對里夫斯的控訴，前財政大臣、影子財政大臣韓特（Jeremy Hunt）則反駁這一說法，認為相關發言只是在為未來的增稅計劃鋪路，並強調，里夫斯早在選舉前就已經接觸過這些資訊。

英國財政部預計將在10月30日公佈工黨上任後首個預算案，將宣佈新的稅收及支出計劃，同時將進行多年公共支出審查。保守黨政府承諾新建40家醫院和各種道路的計劃預計將接受審查、前政府推動的新考試制度「高級英國標準（Advanced British Standard）」也可能取消。

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