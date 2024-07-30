犧牲空間換可負擔總價 雙北市中高總價住宅成交坪數逐年縮水

房仲業者彙整近3年雙北市中、高價住宅實價揭露資訊，發現單價持續上漲，在房價負擔能力成長有限的現實下，只好越買越小。 （永慶房屋提供）

〔記者徐義平／台北報導〕犧牲空間壓低總價，雙北市中、高總價住宅坪數逐年變小。房仲業者彙整近3年雙北市中、高價住宅實價揭露資訊，發現單價持續上漲，在房價負擔能力成長有限的現實下，只好越買越小。

根據永慶房屋彙整，2022年至2024年、1至5月同期的台北市總價4千萬元以上中、高住宅揭露實價資訊，2022年前5月平均揭露總價約7429萬元、每坪均價約95萬元、每戶平均成交坪數約84.6坪，到了2024年同期，平均揭露總價約6894萬元、每坪均價約99.5萬元、每戶平均成交坪數約75坪，兩相對照之下，每坪單價漲幅約4.73%，但總價卻衰退7.2%、每戶平均坪數則萎縮11.34%。

請繼續往下閱讀...

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，面對房價不斷高漲、連台北市的民眾都只能犧牲空間換取能負擔的總價。

至於，近3年新北市2千萬元以上的中、高總價住宅交易變化，2022年前5月平均揭露總價約3081萬元、每坪揭露均價約48.2萬元、每戶平均揭露坪數約70.9萬元，對比2024年同期，平均揭露總價約2987萬元、每坪均價約53.6萬元、每戶平均揭露坪數約62坪，3年來每戶總價衰退約3.05%、每坪均價上漲約11.2%、每戶平均坪數減少12.55%。

北市小宅盛行

陳金萍指出，近3年台灣房價明顯上漲，促使新北市部分住宅總價跨越2000萬元的中、高總價住宅門檻，也導致中、高總價住宅交易量占比出現小幅增加。但在房價最貴的台北市，民眾的購屋負擔能力相當沉重，導致跨越4000萬元的中、高總價住宅門檻交易件數較少，再加上台北市低總價的小宅盛行，導致台北市中、高總價住宅占比出現微幅下滑的跡象。

陳金萍補充，對於超高總價帶的豪宅交易，在央行豪宅限貸4成的緊箍咒下，難有明顯的房價上漲和交易量增的現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法