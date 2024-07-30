兆豐、中信銀統籌主辦台塑鐵橋5億美元聯貸案（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀行及中國信託銀行統籌主辦Formosa Steel IB Pty Ltd （台塑鐵橋公司）5億美元聯貸案，今（30）日完成簽約。本次聯貸案由兆豐銀行擔任額度管理行、中國信託銀行擔任文件管理行，另10家金融機構共同參與，承諾參貸金額高達13.65億美元，超額認購2.73倍。

兆豐銀指出，台塑鐵橋公司是台塑企業100%持股，與澳洲第三大鐵礦商FMG （Fortescue Ltd）集團，共同投資「鐵橋鐵礦開發計畫」（Iron Bridge Development Project），該計畫已取得澳洲政府環評許可並於2023年9月正式投產，目標於2025年底達到全產。

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相較於現有市場產品，鐵橋案產品具高含鐵量、低雜質之特性，將有助於提升鋼廠生產效能及減少污染排放，符合未來鋼鐵產業減排及鐵礦需求趨勢，合資夥伴Fortescue團隊具豐富開發鐵礦經驗、基建資源並搭配多元性銷售策略，未來營運動能可期。

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