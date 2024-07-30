股價過高、獲利面臨下修風險 匯豐下調安謀投資評級至「減碼」

晶片設計公司「安謀（Arm）」遭到分析師降評並大幅下修目標價。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片設計公司「安謀（Arm）」遭到匯豐銀行（HSBC）分析師降評並大幅下修目標價，理由是認為安謀股價過高及公司恐面臨獲利下修風險。

綜合媒體報導，匯豐銀行分析師李弗蘭克（Frank Lee）在出具的最新報告中指出，雖安謀擁有科技業中最佳題材，但該公司股價在近2年已翻漲2倍，按2026會計年度預估獲利計算，安謀的本益比高達72倍，較其他競爭同業大幅溢價。

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不僅如此，分析師也擔心，智慧手機市場低迷不振，加上AI題材可能沒有原本預期的那麼樂觀，將使安謀獲利前景面臨不確定性，恐將面臨短期獲利下修的風險。

基於上述原因，李弗蘭克將安謀的投資評級從原先的「持有」（hold）調降至「減碼（reduce）」，並將安謀的目標價從原先的每股100美元下調至105美元。

受降評報導影響，安謀29日一度大跌近7%，最終收在141.44美元，跌幅5.07%。

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