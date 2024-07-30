大摩看好聯發科AI長線商機 喊目標價1588元

大摩評聯發科（2454）優於大盤，目標價1588元。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯發科（2454）將在明（31）日舉行法說會，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）也在法說會前發佈最新報告，看好聯發科2025年在AI智慧手機、AI PC（個人電腦）和雲端AI ASIC（特殊應用IC）等AI半導體領域的成長機會，評聯發科「優於大盤」，目標價1588元。

以聯發科先前公佈的數據來看，第2季合併營收1272.71億元，季減4.6％、年增29.6％，符合第2季財測預估區間，比大摩預期高出2％。大摩認為，由於競爭對手受到需求或供應問題的影響，聯發科的客戶正在恢復其市佔。然而，基於中國智慧手機整體需求不溫不熱，大摩預計，聯發科Q3營收將較前季成長3％。

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聯發科靠著天璣9300處理器，打入三星（Samsung）新款高階平板S10；另外，聯發科還推出了新的天璣9400處理器，採用3奈米製程，預計將在9月或10月發佈。大摩預估，天璣9400的平均售價將達到140美元，比天璣9300高出15％。

以長期來看，大摩認為，邊緣AI很有可能帶動下一波智慧手機需求復甦。隨著蘋果（Apple）推出AI系統Apple Intelligence，在中國以外地區的安卓（Android）手機可能依賴Google的大型語言模型Gemini nano。而中國安卓手機是否能在邊緣AI技術領域跟上iOS 18中提供的Apple Intelligence，將是關注的焦點，因為在中國本土市場，不同手機平台上整合不同大型語言模型並不容易。

整體來看，大摩建議確實檢視短期需求噪音，並關注AI的長期效益。大摩看好聯發科在AI半導體領域的成長機會，如果市場出現任何「殺手級AI應用程式」，可能會推動重新評級，評聯發科「優於大盤」，目標價1588元。

大摩也點出這次聯發科法說會應該關注的幾大議題，包括AI手機滲透率和聯發科市佔成長最新情況；台積電（2330）晶圓代工漲價對聯發科毛利率影響；聯發科WoA（Windows on Arm）AI PC晶片計劃；聯發科與中國競爭對手華為的專利訴訟；AI ASIC設計服務以及伺服器CPU（中央處理器）更新。

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