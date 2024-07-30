達美航空聘王牌大律師求償 控告CrowdStrike、微軟

達美航空將聘華爾街王牌律師向CrowdStrike、微軟求償。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前資安公司CrowdStrike更新軟體系統出包，造成全球IT系統大當機，美國航空業者成為最大苦主之一。消息指出，受創慘重的達美航空（Delta Air Lines）已聘請華爾街王牌律師波伊（David Boies），要向釀成事故的CrowdStrike和微軟（Mircosoft）求償。

多家外媒報導，全球電腦系統在7月19日大當機後，達美航空連日取消約近7千架航班，超過50萬名乘客受到影響，多數旅客被滯留機場，迫使許多人取消或推遲行程。達美航空因本次事故蒙受的損失估計介於3.5億美元（約新台幣114.9億元）至5億美元（約新台幣164.2億元）之間。

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由於各種投訴如雪片般飛來，美國航管單位也決定徹查。據報導，2022年西南航空電腦系統出現癱瘓，導致人力調度跟著出包，當時美國運輸部對西南航空開出1.4億美元（約新台幣45.9億元）的罰單。

現今達美航空將聘請被譽為華爾街王牌律師波伊向CrowdStrike、微軟求賠償。波伊曾主導多起針對企業巨頭的大型訴訟，包括於1998年代表美國政府在反壟斷訴訟中對抗微軟。

保險新創業者Parametrix估計，CrowdStrike出包事件共計導致財星世界500強企業（不包括微軟）損失54億美元（約新台幣1774億元）。

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