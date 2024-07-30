蕭美琴：「矽谷」與「華府」要攜手 讓軟體產業加速成長

副總統蕭美琴今日於「2024數位應用週」開幕典禮致詞。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕副總統蕭美琴今日於「2024數位應用週」開幕典禮致詞時表示，台灣政府與產業的合作，就如同「矽谷」與「華府」要磨合進步，AI浪潮讓世界再次看見台灣的硬體製造實力，軟體產業也有很大的成長空間，AI行動內閣將成為產業後盾，也期盼軟體產業持續開發值得信賴的軟體應用，「讓世界看見台灣，也讓世界上架台灣」。

蕭美琴想買「AI貓砂機」 但擔憂軟體安全

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有趣的是，蕭美琴在致詞時不忘提到自家愛貓，稱因AI進入生活，有朋友推薦他購買「AI貓砂機」，但蕭除了考量硬體外，也關心遠端監控軟體是否安全？是否能安心地安裝在手機上？他藉此點出AI進入生活，開發可信任的軟體是台灣產業的核心精神，也左右台灣是否能在世界「上架」。

蕭美琴表示，社會近期對AI、ESG、數位轉型與淨零轉型都關心，需要產官學共同磨合進步；他回憶，在從美國回台投入政壇前，就一直在思考美國人是如何在創新進步的矽谷，以及不敢犯錯、官僚的華府間取得平衡，從政的本質是避免犯錯、而科技的核心精神是創新，必須達到平衡，也希望台灣成為典範。

蕭美琴強調，AI等科技的精神是解決需求，有些國家當科技當成「控制」的手段，但對民主自由國家來說，科技是要解決生活、社會乃至國家安全挑戰，感謝也期許台灣透過創新提供更多新解決方案。AI進展快，法規政策跟上難，政府與產業未來會更緊密結合。

本次活動同時舉辦「2024金漾獎」，同時頒發第一屆「女力科技獎」，蕭美琴特別提到，很多領域提倡公平正義與性別平權，科技領域還有成長空間，他也曾與許多有積極理想、能力的女性交流，而理性、理想結合激盪出的爆發力，是我們對女科技人的理想與想像。

蕭美琴表示，希望下一世代男女都能持續努力用科技改善社會，也用科技讓台灣在世界上壯大，讓世界看見台灣、讓世界上架台灣。

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