馬杜羅指控馬斯克想用太空火箭入侵委內瑞拉

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）批評科技富豪馬斯克（Elon Musk）是「委內瑞拉和平大敵」，稱馬斯克想用他的太空火箭入侵委內瑞拉。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）批評科技富豪馬斯克（Elon Musk）是「委內瑞拉和平大敵」，稱馬斯克想用他的太空火箭入侵委內瑞拉。

綜合媒體報導，委內瑞拉本月28日舉行總統大選，國家選舉委員會29日宣布，在開出8成選票後，現任總統馬杜羅以51.2％得票率，擊敗得票率44％的反對派候選人龔薩雷斯（Edmundo González），贏得自2013年當選以來，第3個6年任期。

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然而投票日過程疑點重重，像是投票應於當地時間下午6點結束，但許多投票所仍允許人們進去投票，導致選舉結果更延遲6小時才公布，讓美國和多個拉美地區國家對開票結果表示懷疑。像是哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）批評選舉「欺詐」；智利總統波里奇（Gabriel Boric）稱此結果「難以置信」；秘魯表示，已召回大使諮詢選舉結果。美國國務卿布林肯也說，美方深切擔憂委國選委會公布的選舉結果，無法反映委國人民的選票或意志。

科技富豪馬斯克也在社交平台X發文，指責自稱社會主義領導人的馬杜羅「重大選舉舞弊」，認為馬杜羅應該感到羞恥。

對於馬斯克的批評，馬杜羅週一（29日）也做出反擊，批評馬斯克為「委內瑞拉和平的大敵」，聲稱馬斯克想用他的太空火箭入侵委內瑞拉，還向馬斯克宣戰，稱自己已準備好與馬斯克戰鬥。

對於馬杜羅的嗆聲，馬斯克則回覆表示「驢子比馬杜羅懂得更多」，並分享了一段人們撕毀馬杜羅廣告看板圖像的影片，稱「委內瑞拉人民已經受夠了這個小丑」。

科技富豪馬斯克（Elon Musk）指責委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）「重大選舉舞弊」，認為馬杜羅應該感到羞恥。（彭博）

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