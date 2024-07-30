不畏逆境！小米擴大電動車生產 豪撒38億北京建廠

小米集團近日以8億4200萬人民幣在北京購地，擴大生產電動汽車。圖為首款電動汽車SU7銘牌。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技公司小米集團首款電動汽車銷售報捷，近日立即以8億4200萬人民幣（約新台幣38億1100萬元）在北京購地，擴大生產電動汽車。

綜合媒體報導，根據中國北京市規劃和自然資源委員會7月25日公開資訊顯示，新廠佔地53公頃，靠近小米位於亦莊開發區的現有電動汽車工廠，由小米景曦科技有限公司標下。

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檢視掛牌文件，可見該地將用於建造新能源智慧聯網汽車與零部件製造廠，項目固定資產投資不低於26億元人民幣（約新台幣117.7億元），達產年產值不低於160億元人民幣（約新台幣724.2億元）。

小米景曦科技有限公司成立於2022年，是一家從事科技推廣和應用服務業為主的企業，企業法定代表人是劉凌迪，註冊資本15億4000萬元人民幣（約新台幣69億7100萬元）。小米景曦科技有限公司參與招投標項目26次，該公司的控股股東是小米智能技術有限公司，而小米智能的法定代表人正是雷軍。

小米今年3月進軍汽車市場，首款電動汽車SU7上市，售價為21萬5900元（約新台幣97萬7300元），是小米集團董事長雷軍斥資100億元人民幣（約新台幣452.7億元）造車、在電動汽車市場力爭一席之地的第一步。

雷軍本月稍早表示，該公司已交付3萬輛汽車，有望最快在11月實現今年10萬輛的第一個銷售目標。

另外，中國工業和訊息化部官網本月公布的第385批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公告中，出現4款「小米牌」純電動轎車，其企業名稱為「小米汽車科技有限公司」， 意味小米汽車已具備獨立造車能力，生產企業名稱也由北汽（北京汽車集團）更換為小米。

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