台積電上榜2024全球市值前十大！外媒讚全球半導體產業領導者

《Forbes India》列出最新2024年市值排名前10公司，台積電（2330）上榜前10。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《Forbes India》指出，在不斷變化的全球經濟格局中，市值排名靠前的企業，成為投資者、市場愛好者感興趣的話題，《Forbes India》列出最新2024年市值排名前10公司，台灣「護國神山」台積電（2330）上榜前10，文章更介紹台積電是半導體產業領導者，是世界上最大的純晶圓代工廠。

《Forbes India》列出截至2024年7月29日、最新2024年市值排名前10公司，排名第1的是微軟（Microsoft），市值約3.342兆美元。《Forbes India》表示，微軟提供許多產品和服務，包括其歧見Windows作業系統和Office軟體套組。

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《Forbes India》表示，微軟的影響力不僅限於軟體領域，還涉足雲端運算和硬體領域，鞏固了其在全球收入最多公司中的地位。

而台灣企業也有公司上，台積電排名第9。《Forbes India》指出，台積電是世界半導體產業領導者，也是世界上最大的純晶圓代工廠。台積電憑藉著先進的製造能力，以及為各種電子設備商供應關鍵零件的作用，使其在以市值計算的頂尖公司中，成為關鍵的參與者。

其他2至5名則為蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）。

另外6至10名則為沙特阿美公司（Aramco）、Meta、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、台積電（2330,TSMC）、禮來（Eli Lilly）。

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