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不是輝達！蘋果宣佈採Google晶片訓練AI模型

2024/07/30 09:18

蘋果）發佈的研究報告中表示，將採用Google設計的晶片訓練AI模型。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠蘋果（Apple）週一（29日）發佈的研究報告中表示，將採用Google設計的晶片，為即將推出的AI（人工智慧）工具和相關功能提供動能。

《路透》報導，蘋果依賴Google雲端基礎設施的決定備受矚目，因為目前市場上最受歡迎的是由輝達（NVIDIA）推出的AI處理器，包括Google、亞馬遜（Amazon）和其他雲端運算公司生產的晶片在內，輝達佔據了約80％的市佔。

在研究報告當中，蘋果未明確表示，不使用輝達晶片，但在AI工具和相關功能的軟硬體基礎設施描述中，並未提及輝達。針對報導，蘋果沒有立即回應。

蘋果在報告中表示，為了訓練AI模型，公司採用了Google的2種TPU（張量處理器
），用於大型晶片叢集中。為了建立可以在iPhone和其他裝置上運行的AI模型，蘋果使用了2048個TPUv5p晶片，同時為伺服器AI模型部署8192個TPUv4處理器。

輝達專注在廣泛用於AI工作的GPU（圖型處理器），強項不在TPU設計。與輝達將晶片和系統作為獨立產品銷售不同，Google則透過旗下雲端平台，銷售TPU的使用權限，有興趣的客戶，必須透過Google的雲端平台建立軟體，才能使用這些晶片。

蘋果在6月的全球開發者大會（WWDC）推出一系列新的AI功能，包括將OpenAI的ChatGPT技術整合到自家軟體當中。蘋果預計將在本週向部份用戶推出Apple Intelligence功能，以進行早期測試。

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