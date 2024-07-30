人力過剩？重慶首批「大學生跨境就業」 逾70人赴阿曼

中國經濟放緩之際，西部大城重慶首次出現成群大學生跨境就業。圖為重慶市一景。（彭博資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟放緩之際，西部大城重慶首次出現成群大學生跨境就業，來自8所「川渝高校」的70餘名大學生，將前往富裕中東國家阿曼就業。

據《重慶日報》報導，這是由中企重慶發展投資公司旗下「重慶外商服務有限公司」（簡稱重慶外服公司）與阿曼企業達成的跨境勞務合作計畫，重點招收成渝地區（成都市和重慶市）高等院校應屆大學畢業生。

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重慶外服公司負責人表示，此前公司每年會幫助一些學校的個別學生跨境就業，今年是首次嘗試成批送往阿曼。

計畫負責人趙玉嶺稱，阿曼企業提供的職缺主要是高階技術人員、儲備幹部。趙玉嶺說：「待遇方面，公司提供吃住，月薪最低1.2萬元人民幣（約新台幣5.4萬元），最高可達1.8萬元人民幣（約新台幣8.2萬元），每年14薪（14個月薪水）。此外企業還負責每年2次來回機票，並可帶薪休假1個月。」

據報導，這批赴阿曼就業的70餘名大學生，分別來自中國重慶師範大學、重慶工業職業技術學院等8所川渝高校，他們以化工專業為主，電子設計自動化和英語專業為輔，從事的職位與專業對接，就業滿2年後，若滿意還可續簽。

去年6月，中國16歲至24歲青年失業率升至21.3%後，中國國家統計局一度停止發布該數據。統計局將在校生排除在失業率數據外，並將25歲至59歲年齡組分為2組後，才於今年1月重新發布青年失業率數據。

中國經濟復甦不如預期，但大學應屆畢業生多達1179萬人，專家預測稱到了下半年，中國青年的就業壓力會更大。

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