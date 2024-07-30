市場靜待Fed決策 黃金下跌

週一（29日）黃金價格回落。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場期待本週聯準會（Fed）決議，美元上漲而使金價承壓，週一（29日）黃金價格回落。

現貨黃金下跌0.1%，報每盎司2382.40美元；8月交割的黃金期貨下跌不0.1%，報每盎司2379.9美元。

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《路透》報導，市場押注Fed將在週三的政策會議上，為9月降息奠定基礎。City Index分析師分析師拉茲札達（Fawad Razaqzada）表示，若Fed持鴿派立場，市場可能會升級至預期年底前降息3次。

美元兌其他貨幣漲約0.3%，達到2週多高點，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示，美元走強之際，中國數據又顯示當地黃金消費量下降，因此是很大的負面衝擊。

中國是全球最大的黃金消費國，由於黃金首飾需求下降，今年上半年中國黃金消費量下降5.6%，但金條和金幣的購買量卻激增。

另外由於以色列佔領的戈蘭高地的1個足球場，週六遭砲彈襲擊，市場憂雙方衝突恐擴大，這股情緒支撐了黃金需求，因黃金可對沖地緣政治風險。

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