英特爾挖角美光高管救代工 陸行之：搞不懂季辛格在想什麼

英特爾（Intel）公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體巨頭「英特爾（Intel）」晶圓代工業務慘虧，為了拯救慘賠近百億美元的代工業務，英特爾挖角美光技術開發資深副總裁錢德拉斯（Naga Chandras）擔任公司全球首席營運長。消息一出，引發外界關注，對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱有時候真的搞不懂英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在想什麼，既然要做邏輯晶圓代工，怎找了一個從沒做過晶圓代工，從沒做過邏輯晶片的來帶頭，並認為英特爾還不如來台灣或亞洲擴產，或請台積電（2330）退休的高管當CEO，還比較有機會可以存活。

綜合媒體報導，英特爾代工業務去年慘賠70億美元（約台幣2295億元）之後，今年第1季又賠掉25億美元（約台幣819億元），為改善代工業務及迎戰AI浪潮，英特爾挖角美光技術開發資深副總裁錢德拉斯擔任公司全球首席營運長，領導英特爾的晶圓代工和供應鏈部門，任期自8月12日生效。

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消息一出，引發外界關注。陸行之今（30日）稍早在臉書發文表示看法，稱有時候真的搞不懂英特爾執行長季辛格在想什麼，既然要做邏輯晶圓代工，怎麼找了一個從沒做過晶圓代工，從沒做過邏輯晶片的來帶頭，難怪最近英特爾公司股價還是在30美元（約台幣983元）上下掙扎。

陸行之稱，看看錢德拉斯的經歷，主要是領導美光的製程研發，但記憶體製程跟邏輯製程真的是兩回事，難道英特爾是想在未來跟HBM、DRAM的整合上有所突破？並認為英特爾本質不差，為何不來台灣或亞洲擴產，來用台灣或亞洲人才，要不把台積電退休的高管挖走去當執行長，可能都比較有機會存活。

英特爾29日股價收在30.83美元，跌幅1.66%。

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