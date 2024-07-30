中國超級富豪投資變保守！專家揭：青睞「這2大類別」

在中國經濟放緩之際，中國超級富豪投資趨向保守應對。圖為上海外灘。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕萊坊（Knight Frank）的最新報告顯示，中國超級富豪（淨資產超過3000萬美元的個人）人數，預計將在未來幾年內增加50%，從2023年的9萬8551人增加到2028年的14萬4897人，不過在中國經濟低迷、成長放緩之際，這些中國超級富豪如何存放財富？財富管理機構指出，豪華房地產和海外資產這2項投資，正受到中國超級富豪青睞，指出中國富豪目前的投資方向是「保守」的。

《CNBC》報導，第一太平戴維斯（Savills）中國研究主管麥克唐納（James Macdonald）表示，上海豪華房地產領域的交易量顯著增加，他將歸因於中國政府最近的寬鬆政策，在放寬限制後，市中心地區新推出的高端房產數項增加，進一步解決了被壓抑的需求。

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中國政府5月時，放寬了非上海居民的購屋限制，將所需繳納社保或個稅年限從「連續繳納滿5年及以上」調整為「連續繳納滿3年及以上」，而頭期款比例也從30%下調到20%。

世邦魏理仕（CBRE）中國區研究主管謝晨稱，近年來豪華住宅，特別是上海的豪華住宅，由於本身的稀缺性質，一直是當地高淨值人士和富裕家庭的不錯投資之一。謝晨提供的數據顯示，2024年第1季，總價275萬美元（約9113萬元新台幣）以上的新建住宅成交量年增38%。

和豐家族辦公室首席投資官鮑靝鋒（Stephen Pau）指出，在目前形勢下，上海豪宅代表著保存財富和流動性的寶貴資產，特別是對超高淨值人士而言。

專家告訴《CNBC》，其他投資中國的種類，像是更廣泛的房地產市場，以及中國股票，在超級富豪中就不那麼受到歡迎。

再來是海外資產，總部位於香港的海銀國際（Hywin International）執行長蕭文（Nick Xiao）稱，中國客戶傳統上會投資房地產和中國股票，但富有的中國投資人，越來越接受更多元化的投資類別，包含貨幣、私人信貸、私募股權、美國國債和已開發市場股票。

蕭文提及了美國和日本股市，以及美國國債和全球私募股權。

鮑靝鋒指出，中國富人向國際資產的配置增加，反應在合格境內機構投資者（QDII）和合格境內有限合夥人（QDLP）配置的增加。報導稱，QDII是允許金融機構投資中國境外證券的計劃，QDLP則是允許人民幣兌換成外幣進行海外投資的計劃。

鮑靝鋒表示，中國富人正在轉向保本和美國國債這些高收益、低風險的產品，特別是他們在經歷了房地產和中國國內股票的損失之後。

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