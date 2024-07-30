麥當勞「價格太貴」！執行長認了

麥當勞執行長認了「價格太貴」！5美元套餐延長到夏季（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕麥當勞的餐點真的太貴了，執行長克里斯·肯普欽斯基（Chris Kempczinski）坦承低收入的消費者，在經歷多年高通膨後，認為公司的價格太高，為了吸引顧客回流，麥當勞決定將5美元超值餐點延長至最初的4週期限，且有高達93%的公司特許經銷商承諾將優惠時間進一步延長到夏季。

CNBC報導，肯普欽斯基在週一的財報電話會議上承認，在更廣泛的消費者撤退，和價格上漲的情況下，速食連鎖店很難吸引低收入消費者。

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他坦承，低收入消費者在經歷了多年的高通膨後，認為麥當勞的餐點價格太高，由於價格上漲，讓消費者重新考慮購買習慣。

他進一步指出，我們意識到，在包括美國在內的幾個大型市場，我們有機會提高我們的價值執行力。他說，與我們的主要競爭對手相比，消費者仍然認為我們是價值領導者，但很明顯，我們的價值領導者差距最近已經縮小，我們正在努力盡快解決這個問題。

隨著價格上漲，消費者縮減支出，速食連鎖店很難吸引低收入消費者，LendingTree 最近的1項調查顯示，超過 60% 的受訪者表示，他們已經削減了快餐支出，因為快餐太貴了。

麥當勞高層在財報電話會議上表示，低收入消費者並未從該連鎖店轉向其他快餐店，而是全球大部分市場上減少外出用餐的頻率。麥當勞發現，消費者不僅在美國，而且在全球都在撤退，尤其是歐洲市場的家庭。

麥當勞美國總裁喬·厄林格（Joe Erlinger）表示，我們預計至少在未來幾個季度，在競爭激烈的環境中，顧客將繼續感受到經濟的壓力和更高的生活成本。

因此，麥當勞上週決定將其5美元超值餐點延長至最初的4週期限，並表示，這將吸引顧客回到餐廳，且有高達93%的公司特許經營商承諾將優惠時間進一步延長到夏季。

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