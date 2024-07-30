中國大舉出口過剩產能、「這費用」跟著上漲 南韓出口商面臨挑戰

中國低成本產品出口激增，南韓出口商正面臨障礙。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國工廠產能過剩，正向全球市場大量輸出商品。韓媒指出，南韓約88.8%的出口依賴航運，中國低成本出口擴張導致運費上漲，構成了重大挑戰。

南韓國際貿易協會（KITA）在23日發布了1份《中國低成本出口對我國出口的影響》的報告，強調了全球貿易動態的重大變化，加上中國向全球大舉輸出低成本產品，南韓出口需多元化、企業也得加緊腳步適應市場變化。

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中國將過剩的庫存商品以降價的方式推向全球市場，推升運費上漲，南韓出口商因嚴重依賴海運，暴露出產業競爭的脆弱性，正面臨挑戰。

今年前4個月，南韓出口金額（以美元計價）連續16個月下降，成長速度為-10.2%。這一降幅明顯低於美國-1.7%、日本-4.3%、新興國家-4.8%。

而中國儘管價格下跌，但出口量卻大幅成長，其中鋼材出口成長15.1%，化肥等化工產品出口成長7.1%。其他出口量成長的項目還包括運輸設備30.2%、穀物21.6%、蔬菜16.9%、鋁12.0%和紡織品11.9%。

今年前4個月，中國出口獲利指數為107.4，超過2017年至2021年平均水準99.8。

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