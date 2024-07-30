被美制裁壓力大 ! 中國科技廠闢「新戰場」、為財務添新補丸

美國制裁中國半導體產業，中國科技場為闢新財源，瞄準專利訴訟，這區塊成為科技戰的新戰場。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片制裁衝擊中國科技業承壓大，為了填補流失的收入，中國科技廠瞄準專利訴訟，這區塊成為科技戰的新戰場。外媒認為，美國出口政策收緊衝擊中國科技廠營運，專利授權訴訟未來恐為中國公司重要的收入來源。

日前華為（HUAWEI）在中國控告聯發科侵犯專利權，引發市場關注。市場認為，此次的專利訴訟，可能是涉及5G（或含4G、3G等）等蜂窩移動通信技術。據報導，這是華為首度鎖定晶片商而非產品終端廠商提出訴訟，顯示華為計畫將授權部份從設備層面轉移至零件，以減輕手機製造商高額的專利授權費用壓力，同時建立新的專利授權收取模式。

請繼續往下閱讀...

韓媒指出，儘管受到美國強力制裁，但中國華為在2023年全球電信設備領域仍是領先地位、市占率達31.3%，2022年在專利費約賺取了5.6億美元（約新台幣184.2億元），為財報增添補丸。

華為擁有全球最多的無線通訊相關專利，去年PCT（Patent Cooperation Treaty，專利合作條約）的申請量位居全球榜首、達6494件。自2017年到2023年，華為國際專利申請人排名連續7年蟬聯第一，5G領域專利約佔全球專利的20%。

世界智慧財產權組織發布的最新統計資料顯示，華為、南韓三星電子和美國高通是2023年產權組織國際專利體系的全球領先用戶。

華為也與三星電子、愛立信等大公司簽訂了交叉授權協議，並利用自有技術開發了人工智慧加速器「Ascend」系列。業界認為，華為的策略凸顯了利用其廣泛的專利組合來創造收入，並維持市場地位的策略。

除華為外，中國最大的記憶體廠長江存儲近日也對美國美光提起專利侵權訴訟。長江儲存聲稱，美光侵犯了其先進3D NAND和DRAM產品的11項專利。

由於美國商務部於2022年將長江儲存列入出口管制清單，使得記憶體產業競爭更為複雜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法