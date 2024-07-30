通膨接近2％目標 Fed可能最後1次維持利率穩定

美國聯準會（Fed）將在本週舉行為期2天的政策會議，會後預計將維持利率穩定。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）將在本週二（30日）、週三（31日）舉行為期2天的政策會議，會後預計將維持利率穩定，但承認通膨已經接近央行的2％目標，為最快在9月降息打開大門。

《路透》報導，在本週會議之前，政策制定者不願意承諾首次降息的時間，但明顯對於最近的經濟數據持樂觀看法，這些數據顯示物價壓力正在普遍緩解，整體通膨已接近聯準會的目標，而且在就業、住房方面的證據也顯示出價格壓力正在普遍緩解。

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週五（26日）公佈的數據顯示，聯準會偏好的個人消費支出指數（PCE）在5月上漲2.6％後，6月成長2.5％，從2022年的7.1％高點大幅回落。排除波動性較大的食品、能源價格的消費者物價指數，同期成長2.3％，距離2％目標也不遠了。

從物價壓力廣泛緩解的情況來看，這些數據可能足以讓Fed官員在下週公佈的政策聲明中，改變通膨「升高」的描述，並指出，人們對於物價漲幅將回落至2％內的信心正不斷增強。政策制定者表示，他們應該在通膨完全回到目標之前開始降息，如果接下來將公佈的數據，與近幾個月的趨勢保持一致，這代表著聯準會所剩的時間已經不多。

聖路易聯邦準備銀行前總裁、普渡大學丹尼爾斯商學院（Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business）現任院長布拉德（James Bullard）表示，聯準會距離目標僅0.5個百分點，所以現在看來距離並不遙遠，雖然數據仍高，但相較之下，沒有以前那麼高了。

布拉德認為，聯準會的聲明將出現些微變化，可能將針對通膨的描述修改為「適度提升」，這將向市場釋出一個重大訊號，即過去1年發生的所有通貨緊縮正在被接受，這是真實在發生的情況，而且聯準會認為這樣的趨勢不會被扭轉。

通膨飆升後，聯準會上調基準利率，以減緩經濟成長，並自去年7月以來，一直將基準利率穩定在目前的5.25-5.5％區間，使目前的緊縮貨幣政策成為近幾十年來持續最久的一次。

若是聯準會在這次會議上承認降息迫在眉睫，將使Fed與投資人達成一致的觀點，市場目前預估聯準會將在9月17日至18日的會議上，降息至少1碼（0.25個百分點），成為扭轉40年來最快速升息行動的第1步。

儘管通貨膨脹不是這次選舉大眾關注的核心問題，聯準會的任何行動仍將成為競爭激烈的美國總統大選焦點。牛津經濟研究院（Oxford Economics）最新選舉模型顯示，如果搖擺州持續關注物價水位及上漲幅度，那麼他們可能傾向川普和共和黨；若選民更關注近期的通膨趨勢，以及低失業率，則可能傾向賀錦麗和民主黨。

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