3大無腦神卡8/1起再砍回饋 LINE Bank聯名卡國內消費僅剩1％

聯邦銀3大無腦神卡自8/1起再砍回饋，其中聯邦 LINE Bank聯名卡國內消費僅剩1%

。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕目前正是暑期消費旺季，但多張「無腦神卡」自8月1日起回饋再降。聯邦銀行與LINE Bank合作推出的聯名卡，目前國內一般消費2%回饋，自8月起砍至僅剩1%；另2張神卡「吉鶴卡」及「賴點卡」國內消費也從目前的最高1.5%及1.68%無上限，降至「最高」1.3%。

因多張主力信用卡現有優惠權益均至7月底到期，聯邦銀行已公告，自8月1日起的最新持卡權益，其中「砍最大」的是LINE Bank聯名卡，原本國內一般消費的基本現金回饋2%，8月1日起「腰斬」砍至只剩1%；國外消費由3%現金回饋降至2.5%，保費仍維持1%刷卡金回饋，回饋均無上限。

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指定通路方面，原本如MOMO購物網、PChome線上購物、淘寶、蝦皮等通路加碼3％刷卡金回饋，每月上限由500元降至300元，且通路調整增加了Netflix、Disney+、CatchPlay、Spotify、LINE TV、KKTV、KKBOX等影音訂閱，刪除了部分網購平台。

目前國內消費仍有1.68%的「聯邦賴點卡」，8月1日起國內消費降至最高1.3%，其中包含原始回饋1%無上限，綁定聯邦帳戶自動扣繳信用卡款加碼0.3%；國外消費則由2.68%回饋無上限，降至2.3%，保費仍然為1%回饋無上限，但無法同享最高12期0利率。

至於旅日必備的「聯邦吉鶴卡」，國內消費基本回饋也由目前的1.5%降至1.3%無上限（原始回饋1%無上限，綁定聯邦則由目前的2.5%無上限），一般日幣消費則由3%降至2.5%無上限，赴日綁定QUICPay加碼1.5%（月上限1000元）合計最高4%。

聯邦銀指出，賴點卡及吉鶴卡均有「開戶優惠」，若新開立聯邦New New Bank數位帳戶，在原有的回饋再加碼3.7%，自符合資格次月起算3個月內、上限600元，合計享國內消費最高5%回饋。

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