瞄準高階製程 我國製造業研發經費衝破8千億大關

經濟部指出，2022年我國製造業研發經費跨過8千億元大關。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布「我國製造業研發與技術交易變動分析」專題報告，指出2022年製造業研發經費一口氣跨過7000億元、8000億元兩大關，達到8216億元，創歷史新高，較上一年成長13.8％，近10年（2013年至2022年）平均每年成長7.1%。

經濟部指出，我國製造業積極投入研發以提升國際競爭力，製造業研發密度（研發經費占營業收入比率）亦呈穩定上升趨勢，2022年是3.7%，較2013年上升1.3個百分點。

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觀察行業別，製造業研發經費以電子業投入最多，2022年我國製造業研發經費集中在電子零組件業，占61.5%居冠，主因業者專注於高階製程相關技術開發，以維持國際領先優勢；電腦電子及光學製品業20.5%次之，二者合計占製造業研發逾8成。

觀察主要國家製造業投入研發的前三大業別，經濟部指出，隨各國產業優勢主要業別亦略有不同，但皆包含電腦電子及光學產品製造業（含電子零組件業）、化學及醫藥製造業兩項產業，其中南韓、我國及美國皆超過一半的研發量能集中在此兩大產業。

經濟部指出，製造業投入研發經費集中於大型企業，研發經費以200人以上的大型企業為主，占比92.7％，近10年平均年增7.6%；中、小型企業則平均年增2.3％、2.6%。

研發密度上，以200人以上的大型企業最高，2022年研發密度為4.9%，高於整體的3.7%。相較於2013年，以大型企業研發密度提高1.7個百分點最為顯著，而中、小型企業則變動不大。

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