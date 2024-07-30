傳子不傳女？拋棄繼承女性占5成5、受贈對象男性占5成9

財政部統計，2023年國人遺產拋棄繼承共9.2萬人，女性占55%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國人「傳子不傳女」觀念仍在。根據財政部統計，2023年國人遺產拋棄繼承共9.2萬人，仍是女多於男，女性占55%；2023年贈與受贈人數則約27萬人，男性占58.7%，遠高於女性的41.3%，但近10年女性占比逐漸上升。

根據統計，2023年遺產稅實徵件數1萬2644件、遺產總額約6806億元，扣除免稅額及扣除額後，遺產淨額約3568億元，被繼承人男性約2398億元、女性1170億元，男性是女性的2.1倍、較上年略降0.1倍。贈與稅實徵件數1萬9823件、贈與總額2312億元，贈與淨額約1814億元，贈與人男性約1070億元、女性約744億元，差距1.4倍、略升0.1倍。

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另，去年拋棄繼承共9萬2297人，男性占45%、女性55%，近10年女性占比呈緩降趨勢；反觀受贈人數則是男多於女，去年贈與受贈人數約27萬3033人，男性占58.7%、女性占41.3%，但近10年女性占比呈上升趨勢。

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