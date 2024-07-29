新加坡12吋廠資金需求 世界先進擬現金增資2億股

世界先進因應新加坡海外投資案的資金需求，董事會今（29）日決議辦理現金增資發行新股不超過2億股。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）因應新加坡海外投資案的資金需求，董事會今（29）日決議辦理現金增資發行新股不超過2億股，以籌得資金。

世界先進公告，預計辦理現金增資發行新股不超過2億股，其中，3000萬股由世界先進員工認購，2000萬股對外公開承銷，1.5億股由原股東按照認股基準日股東名簿記載的持股比例認購。

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董事會並同意資本預算金額為新台幣63.53億元，包括8吋機器設備和相關廠務設備2.41億元、12吋機器設備61.12億元，以因應公司業務成長需要的生產用途。

世界先進公告，公司與恩智浦（NXP）合資成立的VSMC，決議向JTC取得新加坡Wafer Fab Park土地使用權資產，租賃11萬7299平方公尺土地，租金每月新加坡幣33.9萬元，租期30年，使用權資產總金額為新加坡幣5700萬元。

世界先進與恩智浦合資在新加坡蓋12吋晶圓廠，投資金額約為78億美元，雙方協議世界先進注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦注資16億美元、持有40%股權，兩家並承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金包括借款等其他，該廠預計2024年下半年開始動工，2027年進入量產。

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