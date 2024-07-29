中嘉跨足商用寬頻搶頭香 賴弦五喊話中華電：歡迎追上

中嘉寬頻副董事長兼執行長賴弦五（左3）宣布，中嘉正式推出超高速25GPON企業商用寬頻服務。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕中嘉寬頻今天宣布正式推出超高速25GPON企業商用寬頻服務，成為全台第一家上市商轉的寬頻業者。中嘉寬頻副董事長兼執行長賴弦五幽默表示，過往中嘉常常參考中華電信價格，把產品或方案定得稍微便宜一點；而這次是中嘉率先搶下頭香，「歡迎中華電信迎頭趕上、提供價格，這樣我們定價比較容易」。

中嘉寬頻此次瞄準商業應用場域，與國際設備大廠NOKIA和台灣網通領導品牌D-Link友訊科技策略結盟，領先市場推出超高速、低時延的25GPON寬頻網路方案，透過採用25GPON技術，提供高達25Gbps的超高速寬頻網路體驗，相當於100Mbps速率的250倍，且延遲時間更縮短至百萬分之一秒。

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哪些產業需要用到這麼大的頻寬？中嘉表示，資料交換中心、醫學機構、電商和物流平台、媒體製作和串流播放企業、自動化工廠、遊戲產業、數位金融產業等，都是潛在客戶。

談到切入商用寬頻市場的原因，賴弦五說，以消費者端的寬頻市場來看，中華電信與有線電視業者各自分別有400多萬戶與200多萬戶，也就是有線電視業者在寬頻的市占率超過3成，但在商用寬頻市場可能不到1成，目前商用寬頻每年有雙位數成長，對中嘉來說是值得努力的目標。

賴弦五表示，在5G行動方面，誰的頻譜、基地台最多，誰就能提供最高速的網路服務，這方面中華電信是龍頭；但中嘉提供光纖，還有25GPON，有能力提供高速且穩定的寬頻網路，中華電不一定比較好。

未來若其他有線電視業者也投入商用寬頻市場，中嘉是否能維持領先優勢？賴弦五認為，「大家的軍火商都差不多」，設備上很難有大差異，但中嘉在管理、了解客戶需求等方面，才是建立差異化的關鍵，例如維持網路穩定、客服人員多寡等。

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