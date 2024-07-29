致伸Q2獲利創高 AI PC、新事業貢獻續增

致伸上半年每股稅後盈餘2.88元。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電聲廠致伸（4915）事業部總經理暨財務長蕭英怡今日表示，全年營收仍保守看待，不過產品組合最佳化、新事業貢獻的成果第二季已見效，獲利表現有望持續轉佳；佔營收比重大宗的資訊產品受電競、AI PC需求回溫，車用與智慧物聯領域則受惠AIoT需求，貢獻持續提升。

致伸今日舉辦法說會，並公告第二季營收153.68億元、年減4.3%，不過受惠於產品組合優化，單季毛利率17.3%，年增1.4個百分點，創新高，稅後淨利7.27億元，季增25.1%、年增4%，每股稅後盈餘（EPS）1.6元，則為歷史同期新高。

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致伸上半年營收290.17億元、年減5.6%，毛利率為16.7%，年增1.2個百分點，稅後淨利13.09億元，每股稅後盈餘2.88元、年增3.6%，獲利創同期新高。

在產品應用別方面，致伸第二季的資訊產品比重為49%、智慧生活產品20%、車用與智慧物聯（AIoT）則佔31%。蕭英怡表示，致伸持續最佳化產品組合，新領域比重逐年提升，為長期的重要成長動能，並帶動毛利率持續轉佳。

針對各產品線展望，蕭英怡表示，目前訂單能見度都約1季度， AI PC Copilot鍵盤持續出貨、電競有急單，不過整體資訊產品能見度與去年持平，印表機與多功能事務機需求持續放緩；智慧生活跟去年相比仍壓抑，消費性聲學產品市況始終疲弱，影響聲學領域獲利。

致伸近年持續拓展AIoT領域，耕耘視覺方案和車用產品等，也積極拓展工業化領域如工業視覺、聲學檢測及服務型機器人。蕭英怡說，安控、車隊管理領域需求持續提升，且毛利率較高，看好中長期成長，專業聲學新專案也將帶動需求成長，維持正向成長，目標AIoT全年營收比重維持3成。

蕭英怡說，致伸今年的資本支出估約17億元，將用於竹北育成中心、泰國廠擴產線與自動化設備投資，AIoT領域的策略投資緊鑼密鼓推進中。

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