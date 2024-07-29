港府救房市「撤辣」大招沒用？中古屋價格指數創8年新低

香港房市低迷。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港府撤銷房市管控政策（撤辣）後，中古屋價格曾短暫迎來2個月回升，仍難以擺脫經濟低迷對房市的衝擊。根據港府差餉物業估價署最新數據，6月中古屋售價指數較5月再跌1.24%，創近8年新低，這意味的港府2月底取消房市管控措施後的升幅已經全部蒸發。

財新報導，今年2月底港府取消樓市管控措施，房市一度好轉，3月、4月的中古屋售價指數，分別月升1.06%、0.29%，累計升幅2.41%。

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不過，5月的中古屋售價指數又開始往下，5、6月累計跌幅已達2.55%，這意味的港府2月底全面取消房市管控措施後的升幅已蒸發，今年前6個月中古屋售價指數累計下跌1.7%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在「撤辣」之後，因缺乏利多消息，加上經濟復甦不如預期，房市陷入低潮，中古屋售價指數連跌2個月，顯示「撤辣」後的亢奮情緒已逐漸減退。

陳永傑表示，在新建案大力減價促銷下，中古屋承壓，低價成交不斷，才導致價格跌至8年新低。

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