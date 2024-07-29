「永豐餘台東小學堂」第10年 累積逾4500小時伴讀

永豐餘與台東家扶中心合作的「永豐餘台東小學堂」遠距視訊閱讀陪伴計畫，今年已第10年。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）今表示，與台東家扶中心合作的「永豐餘台東小學堂」遠距視訊閱讀陪伴計畫，至今年即將邁入第10年、累積超過4500小時的伴讀與志工時數，今年暑假活動選在鶯歌陶瓷博物館，由專業導覽、志工陪伴孩子過暑假。

永豐餘表示，「永豐餘台東小學堂」是由旗下關係企業員工組成志工社團，家扶中心安排孩子們視訊以及多元活動，從2015年開始，開啟每周穩定的陪伴孩子們閱讀服務，搭建孩子們穩定成長的橋樑，每年安排相見歡，提供台東的孩童來台北參訪與探索體驗，進而滋潤、豐富孩童們的視野及生活。

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永豐餘公共事務室經理張雅惠表示，永豐餘台東小學堂對可跨各個不同公司的志工社團活動，進一步凝聚了向心力，不只是台北的企業志工，旗下華紙（1905）的台東廠同仁也就近協助與參與小學堂活動，上個月參加了小學堂的學年結業式，贈送給每位小朋友信誼基金會書籍，獎勵孩子們學習有成。

永豐餘表示，視訊伴讀不只是一種看的到、可以統計出時數的共讀，更重要的是伴讀的歷程，在閱讀中形成學習，在陪伴中尋求慰藉，形成向未知前進的穩定力量。今年是永豐餘100年，秉持「上善若水，永續領航」的理念，將善念善行一層層擴散出去，形成社會良善的永續循環。

台東家扶中心主任鍾澤胤表示，謝謝永豐餘志工們這一年來陪著孩子長大，今年邁入第10年，參與其中的志工們看著孩子們長大應該都很有感觸，謝謝企業給從關山縱谷地區5個鄉鎮來的家扶孩子們，有機會來台北走走，相信這會是個很美好的回憶。

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