中國電動車價格戰打到泰國 比亞迪車主擬提集體訴訟

比亞迪也在泰國大打價格戰。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國電動車巨頭比亞迪為維持在泰國車市的領先地位，本月為其Atto 3休旅車推出更多折扣，此舉激怒第一批車主，日本經濟新聞報導，這些車主在社交平台上串連，探索集體訴訟的可能性。

報導指出，比亞迪多達34萬泰銖（31萬台幣）的折價已降低現有車主的賣車價格。2023年1月，比亞迪在泰國推出Atto車款1個月後購車的達拉孔恩（Darakorn）說，「我被告知在泰國政府補貼到期後，車價將在兩個月內上升，通常新車每年折舊10％，但該折扣使價格壓得更低」。

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若加上銀行貸款與政府10萬泰銖（9.2萬台幣）的補貼，達拉孔恩花了119萬泰銖（109萬台幣）買車，然而，即使是今年初推出的最新款Atto休旅車，售價也低於100萬泰銖（91.4萬台幣），他說，「如果當時你宣佈車價在1年後會砍34萬泰銖，你認為有人會跟你買車嗎？」

達拉孔恩與其他比亞迪車主在臉書上探索集體訴訟的可能性。他們的投訴已抵達泰國消費者保護委員會，1名內閣官員指示該單位，對於比亞迪及其競爭者不斷加碼的折扣展開調查。

泰國車企掀起的價格戰，時機正值泰國經濟面臨3重威脅之際，亦即經濟成長疲軟、消費者債務居高不下，以及電動車供應過剩，最後1個威脅主因在於中國電動車的大舉進口。

中國電動車整車的湧入，已令泰國傳統汽車製造商及零件供應商惴惴不安，迫使生產削減、工廠關閉。泰國工業聯合會調降其年度汽車生產目標從190萬輛至170萬輛。

與此同時，消費者預期今年底前，車企將提供更多折扣，因此延後購車，數據顯示，今年前半年泰國整體汽車銷售年減24%，6月僅銷售4.76萬輛車，較去年減少1.7萬輛。

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