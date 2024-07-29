本業壓抑 大同子公司福華6月獲利年減594％

大同集團旗下子公司福華6月稅後虧損560萬元、年減594%，圖為董事長洪奇昌。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）集團旗下子公司福華（8085）近期股價波動劇烈，今日應櫃買中心要求公告自結財務數字。其中6月稅後虧損560萬元、年減594%，每股虧損（EPS）0.04元，持續虧損。

福華近兩年營運壓抑，在2023年首季由盈轉虧，至今年首季已經連虧5季，今年首季稅後虧損2360萬、每股稅後虧損0.17元，不過因近年台灣的減碳相關制度逐步完備，碳交所正式成立，自福華宣布轉向碳權開發後，股價也受碳權題材帶動而水漲船高。

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近期福華股價漲多拉回，從6月21日站上收盤新天價97.6元後、就一路走軟，今日福華股價下跌0.55元、以44.2元作收，一個月來大跌120%。

今日福華公告6月單月稅後虧損560萬、每股虧損0.04元；5月與6月合計虧損1330萬、年減517%，每股虧損0.09元，持續虧損。

福華在6月20日也曾公告自結財務數字，其中4月與5月合計每股虧損0.03元，意即福華第二季每股虧損為0.07元。

針對福華海外碳權專案開發進度，根據該公司6月27日發布的重訊內容，目前印尼森林碳權開發將於第三季，委託第三方驗證機構CTI華測檢測公司到開發案場進行確證（validation），預計年底前取得確證報告。

福華同一篇重訊指，通過第二階段確證後，才進行額度申請，預計需1至2年的時間通過國際碳權認證機構 Verra 的確信認證，另需約1個季度的時間，取得Verra 核發的「經認證之碳單位（Verified Carbon Units, VCU）」，確切時程與碳權取得額度需認證機構審查、認定，碳權交易獲利則需考量市場、實際成交金額與成本。

因當時股價波動就已經很劇烈，福華又於本月19日發布聲明稱，公司目前的營運狀況穩定，各項新開業務均按計劃順利進行。公司管理層穩定且一如既往地致力於提升業績和股東價值，並積極應對市場變化，將繼續專注於核心業務與新事業的發展，推動創新和提升競爭力。

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