股匯不同調！新台幣爆量收32.87元 創逾8年新低

新台幣爆量收32.87元，創逾8年新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕出口商拋匯不敵外資熱錢匯出，新台幣兌美元匯率貶值3.9分，收在32.87元，匯價創下2016年3月17日以來新低，再度面臨32字頭保衛戰，成交量爆出25.38億美元巨量。

美上週公布通膨數據如市場預期，美股反彈帶動台股今日一度大漲逾百點，最後漲45.28點，收在22164.49點，三大法人合計賣超85.97億元，其中，外資賣超6.76億元。

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外資週一在台股賣超幅度收斂，但外資熱錢仍持續匯出，即使出口商月底拋匯需求出籠，也難敵外資匯出，台幣盤中震盪逾1角，最高升抵32.785元、最低下探至32.890元，不排除本週挑戰33字頭。

觀察主要亞幣，根據央行公布4點匯價，在聯邦公開委員會開會前夕，美元指數小漲0.08%，日圓升值0.2%、韓元升值0.17%、新幣升值0.02%，台幣與人民幣分別貶值0.12%與0.05%。

本週美國聯準會以及日本央行都將召開利率決策會議，目前市場預期Fed最快9月才會降息，日本央行則有可能在本週會議中宣布升息。

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