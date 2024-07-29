5年清理無人繼承遺產43.7億 國產署籲親屬加速承認繼承

財政部國產署表示，近5年清理無人承認繼承遺產案件結案1231案，賸餘遺產收歸國有總值逾43億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕受少子化、高齡化影響，財政部國產署表示，自2019至2023年，近5年清理無人承認繼承遺產案件結案1231案，平均每年清理結案246案，賸餘遺產收歸國有總值達43億7129萬元，其中2021年就高達23億餘元。國產署呼籲，繼承人若要承認繼承，務必於法院公告催告期限屆滿前向國產署提出，否則被繼承人賸餘遺產將依法收歸國有。

國產署說明，根據「家事事件法」第136條第3項規定，法院選任的遺產管理人，除自然人外，也可選任公務機關。實務上，法院為維護公益及國庫有期待利益，而指定國產署為遺產管理人；但因遺產管理各項作業繁瑣，且多面臨「被繼承人遺債大於遺產，涉有訴訟爭執」、「被繼承人債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，致辦理時程長，並須另行委任律師處理法律專業或訴訟事務。

請繼續往下閱讀...

國產署表示，此類無人承認繼承案件主要是因繼承人拋棄繼承或被繼承人無子女、親人繼承遺產情形，究其原因，與社會經濟型態改變或我國邁入高齡化或少子化社會結構所致。

根據統計，歷年來國產署擔任遺產管理人案件已達8934件，截至2024年6月，代管中遺產案件仍有1718件。為加速清理代管遺產未結案件，國產署2018年訂定4年清理計畫，2022年8月底屆期後，續訂定年度清理計畫。近5年清理結案1231案，平均每年清理結案246案，賸餘遺產收歸國有總值達43億7129萬元。

國產署呼籲，根據「民法」第1185條規定，第1178條所定期限屆滿，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權、交付遺贈物後，如有賸餘歸屬國庫。因此，國產署代管無人承認繼承遺產案件，繼承人如擬承認繼承，務必於法院公告催告所定期限屆滿前向該署承認繼承，否則被繼承人賸餘遺產將依法收歸國有。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法