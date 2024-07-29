7月消費信心創近3年新高 學者示警物價衝擊恐遞延

學者表示，凱米颱風導致中南部出現嚴重水災，對蔬菜水果的生產料將產生衝擊。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布7月消費者信心指數，總指數為75.36點，較上月顯著上升2.67點，創下2021年9月以來新高。中央大學經濟系教授吳大任表示，調查期間並未涵蓋到凱米颱風來襲、股市重挫，因此本次調查結果沒有完全反映這些重大事件的影響，颱風導致中南部出現嚴重水災，對蔬菜水果的生產料將產生衝擊，進一步帶動外食價格。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標有4項上升，包含：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會；1項指標持平：購買耐久性財貨；1項指標下降：投資股票時機。

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其中，上升最多的分項指標是「物價水準」，創下2021年11月以來新高。今年CPI可能會突破通膨警戒線。為何物價信心反而上升？吳大任分析，從「家庭經濟狀況」指數可見，本月已突破80分、創下新高，可能和股市、房市的熱絡有關，在所得增加的情況下，民眾對物價上漲的感受較淡。

今年AI商機帶動台灣出口增長，但吳大任擔憂，儘管有些廠商在AI領域進行許多投資，如果沒辦法創造更多營收，基本面就會出現問題，現在AI產品主要還是賣給企業，尚未延伸到終端消費者，因此廠商對AI的投資和它創造出的營收不成比例，AI到底能否讓企業賺到錢還有待觀察。

他指出，雖然AI PC已經問世，但技術不見得成熟，且價格很高，因此消費者還是有所遲疑，未來若相關廠商營收不如預期，股價也會開始修正，而這可能也是台灣下半年要留意的風險，因為目前出口結構還是重押AI相關的產業，萬一出現反轉，台灣出口就會面臨很大的風險。

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