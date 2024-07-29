電動車只有富人玩得起？全球3成首批買主後悔了

調查報告指出，全球有近3成電動車首批買主後悔購買，並想換回燃油車。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來全球電動車需求放緩，就連首批購買電動車的車主都開始後悔，根據調查報告指出，全球有近3成的電動車車主想換回燃油車，主要原因包括充電站不足帶來的不便以及總駕駛成本過高的問題，電動車還被專家稱為富人的「玩具」，只有富裕車主才能無障礙享受開電動車的樂趣。

外媒報導，根據麥肯錫的《移動性消費者脈搏調查（Mobility Consumer Pluse）》顯示，全球29%的電動車車主希望換回燃油汽車，其中，澳洲及美國比例最高，分別為49%及46%近乎半數；另外，蓋洛普民調顯示，在美國想改買電動車的燃料車車主正在減少，從2023年43%下降到2024年的35%，而完全不想買電動車的人也從去年的41%提高到48%。

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對此，Edmunds研究主管Ivan Drury表示，影響購買電動車意願的主要因素是包括充電不方便、續航力不夠長，或是電池退化，其中，住在氣候寒冷地區的車主不願買電動車的態度更加強烈，以電動車為主要交通工具的早期買主，不滿意程度最高，也更容易想換回內燃機引擎汽車，而本身就擁有車庫、多輛汽車的高收入車主，則對自己的選擇非常滿意，較可能再購入新電動車。

另外，麥肯錫調查也指出，有34%的車主則是因為電動車總駕駛成本過高，才想換回燃油車，對此，二手車搜索引擎iSeeCars分析專員Karl Brauer表示，「價格是新電動車買家入門的最大障礙，因為其價格往往比非電動車更高」，且還不單單是買車的費用，「我還會焦慮付出了更多代價，要擔心找不到充電站時該如何使用汽車」，部分買家甚至會認為電動汽車功能較少，導致其對隨時出門的能力信心不足。

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