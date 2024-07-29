房價急漲 近1年新北、桃、竹、中、高漲逾1成

過去一年，七大都會區中有五都房價漲幅逾1成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕過去1年，七大都會區中有五都房價漲幅逾1成。根據最新發布的民間版成屋房價指數，第2季全台指數為164.55、年漲幅達11.86%，七大都會區中以桃竹漲勢較兇，其中新竹縣市年漲幅最大、高達17.09%，桃園市年漲15.57%、為漲幅第2名。

四都每坪均價 很大機率再躍升1個門檻

根據最新發布的信義房價指數，七大都會區不論是對比上季、亦或是去年同期，全數呈現上漲趨勢，進一步觀察七大都會區今年第2季每坪房屋均價走勢，其中台北市逼近8字頭、每坪約79.58萬元，新北市逼近5字頭、每坪約49.67萬元，新竹縣市逼近4字頭、每坪約39.97萬元，桃園市逼近3字頭、每坪約29.77萬元，七都中竟有四都每坪均價即將再躍高1個門檻。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從價量來看，目前房市仍是價量齊揚階段，雙北市房價落後補漲，其他區域也都各擁題材，房價年增率達到10%，可以說漲得又快又急。

房市專家何世昌指出，新竹縣市供給不足的情況仍未緩解，近期新案又多在蛋白區，促使買方被迫追價、或者轉進蛋白區買房，帶動價格持續上揚。至於桃園市則因為成北台灣房價鞍型區，除了雙北外來客湧入外，新竹輕移民也前進青埔等地購屋，進一步墊高桃園住宅需求和房價。

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