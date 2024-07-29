東元印度電動車動力系統訂單 將採中鋼產品

東元表示，將採用中鋼產品為印度市場製造電動巴士動力系統。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）旗下印度分公司TEMICO日前獲得該地電動車動力系統訂單，今日並進一步確認，將由中鋼（2002）供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，明年第一季量產交貨。

東元機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，這除了能穩定品質，也有望提升東元在印度的市占率。展望未來，東元指出，將與中鋼合作以提高馬達產品國際競爭力，並朝開發更大型的高速直驅馬達、氫能壓縮機馬達等高效綠能產品目標前進。

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TEMICO日前宣布，獲得印度主要電動車製造商訂單，東元將提供5000台9米及12米的電動巴士直驅動力系統，以及5萬台輕型商用車動力系統，計劃從2025年第1季起量產交付，為3年期合約。

東元說明，2022年3月就通過國產化電動巴士認證，成為國內首家取得DMIT馬達的合格供應商，其中用於動力系統的自黏鐵芯，就是採用中鋼開發的自黏塗膜電磁鋼為材料，未來也將使用在中鋼出貨的產品，雙方是長期合作夥伴。

東元進一步指出，和中鋼自2007年開始申請及完成「馬達研發科專計畫」，並於2013年共同成立「聯合實驗室」，結合雙方的技術優勢與市場資源，共同拓展國內外電動車市場。

中鋼表示，將協助集團子公司中鋼印度公司於當地開發生產馬達用高效能自黏電磁鋼，除了可以提供東元在地化的材料選擇，也形成夥伴關係，共同爭取當地日益擴大的電動巴士商機。

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