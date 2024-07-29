名師解盤》黃文清：弱勢反彈 整理期拉長

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

台股今天一度反彈，不過看起來反彈的力道是相對比較弱，尤其中小型的個股，看起來還在做修正，這樣的情況下，也使得這個指數在季線這邊也面臨到一個關鍵，也就是說，當台股加權指數3天沒有站回季線之上，而中小型的個股的反彈氣勢又相對弱的情況之下，這弱勢反彈也告訴我們，整個整理的時間恐怕還會再持續且拉長。

後續觀察幾個重點，第1個，美股的科技股還是持續會公布相關的財報，如果跌到一定相對的低點，那麼相關這些財報的後續的發展，對於股價激勵是正面的影響之下，才有助於台股這邊開始確立1個比較強的反彈。

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第2個，台股法說的內容也要密切的觀察，尤其是這一波相關AI概念的族群漲幅相當的大，那實際上的獲利跟進的速度有多快，其實是1個關鍵，也是1個重點。本益比偏高，是普遍科技股現在大家的擔心，所以唯有獲利高速的成長，才能夠持續的支撐股價再漲一大波的動能。換句話說，這個其實觀察的過程當中，恐怕指數還會在這邊陷入震盪整理。

當然，我們還是對於接下來整體的行情，相對持1個中長期審慎樂觀的看法，主要原因是因為9月份蘋果新機的效應，還是值得大家期待。因此資金適度的轉移到蘋概股這邊是有機會的。

換句話說，跌深之後醞釀反彈，但是反彈的氣勢如果不強，可能就在這邊低檔整理，等待9月的新機的效應，所以我想操作的策略還是汰弱擇強，從基本面的角度切入，在股價修正之後，假設說它盈餘成長動能持續加速這些AI概念族群值得留意，那蘋概的部分也能逢低的觀察。

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