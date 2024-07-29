美國國債逼近35兆美元 每人平均負債10萬美元

根據美國財政部數據顯示，截至7月29日，美國國債已達到34.99兆美元，逼近35兆美元大關。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國財政部數據顯示，截至7月29日，美國國債已達到34.99兆美元（約新台幣1148.02兆元），逼近35兆美元（約新台幣1148.35兆）大關。

根據彼得彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）計算，若將上述債務分攤到全美約3.36億人口身上，平均每人要負擔約10.4萬美元（約新台幣341.2萬元）的債務。

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針對美國國債不斷增長主因，彼得彼得森基金會認為是人口老齡化、醫療成本上升和税收收入不足等3個因素所造成。

報導也指出，美國國債的增長，也引發美國商界人士和經濟學者關注與擔憂。

日前，美國傳統基金會經濟學家安東尼（EJ Antoni）在發布的報告指出，2024年6月，美國政府為國債利息花費了1402.38億美元（約新台幣4.6兆元），當月美國政府徵收個人所得稅為1849.1億美元（約新台幣6.06兆元），此意味著當於6月份個人所得稅收入約76%用於支付美國國債利息，這還不包括償還本金。

科技富豪馬斯克（Elon Musk）也在社交平台X轉發安東尼報告，警告「美國破產在即」。

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