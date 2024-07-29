中鋼業外收入大增 上半年稅前淨利年增108％

中鋼上半年稅前淨利年增108%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）今天公布2024上半年營收1883.26億元、年增1%；營業利益20.72億元、年增47%；稅前淨利34.98億元、年增108%；中鋼表示，主要是受惠於鋼鐵業銷售數量、單位毛利成長，加上工程契約變更認列利益，以及礦業投資獲配股利及利息收入增加，助攻業外收入增加。

中鋼指出，全球經濟穩健復甦，歐洲與加拿大先後敲響降息序曲，美國商務部近期發布的第2季經濟成長率季增2.8%，超乎預期，隨著通膨持續降溫，聯準會9月可望啟動降息，逐步鬆綁高利率環境對終端市場投資與消費動能的桎梏。

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中鋼提到，由於新興科技應用商機拓展與終端需求回溫，台灣外銷動能加溫，台經院上修今年GDP成長率預測至3.85%，創近3年新高，目前已觀察到台灣汽車銷售穩建，廠辦與住宅營建需求熱絡，皆帶動汽車、家電和建材相關鋼需求上升。

中鋼看好的另一項利多因素，是政府推動「大投資台灣」計畫，將有利引導資金投資都市更新、建設社會住宅等國家戰略產業，長期用鋼需求成長可期，中鋼6月碳鋼銷售量為64萬2263公噸，上半年累計碳鋼銷售量為396萬0016公噸。

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