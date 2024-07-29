台達電AI液冷散熱產線 重點佈局美國德州

美國德州州長艾伯特（左起）本月初訪台時，與台達電品牌長郭珊珊會面。（業者提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）深化美國德州佈局，目前當地廠區持續聚焦的先進電源解決方案當中，已涵蓋電動車充電樁、5G電信，以及正在接受客戶認證當中的AI伺服器液冷散熱產品，就近因應北美四大雲端服務供應商的強勁需求，同時已取得當地州政府的大力支持。

根據台達電公開資料，集團整體營收當中，美國地區貢獻的業績就佔了超過3分之1，隨著近年累計挹注10億元的投資金額，台達電在密西根州底特律市、德州普萊諾市的營運規模不斷擴大，除了在傳統汽車工業大城服務如通用汽車（GM）、福特（Ford）等車廠客戶，也鎖定特斯拉（Tesla）超級工廠產線需求。

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此外，台達電4大業務範疇之中，除了交通事業耕耘有成，在當地出貨的充電樁總組數超過100萬台，佔旗下全球出貨量的3分之一，其他如電源及零組件、自動化與基礎設施等事業，都進一步在廠區產線能量擴充之下，顯著加大在美國的出貨力道。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）本月初訪台時，密會台達電品牌長郭珊珊，明確提到該公司在當地的擴張計劃，未來幾年將「蓬勃發展」，對此，郭珊珊表示，集團正在德州興建的2座新廠已獲得州政府鼎力相助，台達的佈局包括為AI資料中心打造的下一代散熱解決方案，新的350kW電動車直流快充，以及供應5G電信應用所需的智慧節能解決方案，預計會對全球主流發展趨勢產生關鍵作用。

台達電排定8月1日（週四）在台北營運總部大樓召開今年第2季法人說明會，董事長鄭平本月已經表明旗下AI伺服器液冷散熱產品正在接受客戶認證，法人認為，在新一代AI晶片效能提高之下，人工智慧的運算能力會繼續帶動電源與散熱供應鏈的營運前景，未來2至3年可望為相關產業增添柴火。

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