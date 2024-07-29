企業高層盼AI提高生產力 逾7成員工打臉：只會增加工作量

大多數企業高層都盼AI提高公司生產力，但根據調查顯示，大多數員工都認為反倒增加工作負擔。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球科技企業及各產業都掀起AI熱潮，採用AI技術減少成本，資方期望AI提高生產力，勞方則擔憂未來會被AI取代。但根據最新調查指出，AI反倒會增加員工工作量，甚至降低生產力並導致員工倦怠。

外媒報導，麻省理工學院勞動力市場和數位技術研究員稱，大多中等技能勞工最有可能被AI取代，而中等技能者由於面對各種AI威脅，必須提升工作能力，讓自己在雇主眼中更具競爭力，有些企業還會要求員工參加強制性AI技能課程，這恐讓過渡期員工感到疲憊。

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自由職業平台Upwork對2500位全球高階主管、全職員工和自由工作者進行調查，其中有96%的高階主管十分看好AI，期望其提高公司生產力，但77%有用AI的員工表示，「AI增加工作量，且生產力也沒有提升」。

其中，有近50%的員工表示，不知道如何利用AI提升生產力；有40%則認為公司對AI的要求過高；65%員工表示難滿足雇主要求；71%全職員工為此精疲力竭，受訪的全職員工當中還有3分之1的人表示，可能在6個月內因工作過度和精疲力竭辭職。

對此，研究人員表示，雇主不能強壓新技術至傳統工作模式，需要從根本上改變組織人才及工作方式。不過，若回溯以往經驗，AI引發革命對人類勞工可能不是福音。

《華盛頓郵報》舉例上世紀科技變革，每種新技術誕生後，人類仍然要勞動，且工作條件日益惡化，對於自動化的影響，克萊斯勒生產線工人曾表示，「自動化並沒有減少苦差事，無論自動化對管理層、勞工官僚或工程師有多大意義，對工人來說，只是回到血汗工廠，提高速度，讓人適應機器，而不是機器適應人」，報導還稱，自動化並沒有減少文職人員數，反而會讓這類工作的報酬更低。

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