中國又「蓋牌」！彭博 : 8/19起停止披露外資每日進出數據

外資持續出脫A股，為掩蓋海外資金不斷流出，中國將在8月19日停止公布外資每日進出數據。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國股市持續低迷，外資近2個月賣超732億人民幣（約新台幣3313.4億元）。《彭博》報導，為了掩蓋海外資金持續出脫A股的訊息，中國將在8月19日停止發布外資每日進出數據。

滬深交易所公布，自8月19日起調整滬深港通交易訊息披露機制，公告顯示滬深股通調整後，每日收盤後公布當日成交總額及總成交筆數﹑ETF成交總額﹑前十分成交活躍證券名單及其成交總額，並按月度﹑年度公布前述數據彙總情況。每季第5個滬深通（指外資動向）交易日公布上一季底外資對個股的總持有量。

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《彭博》報導，和此前實施的第一階段披露機制調整比，下個月調整的主要變化在於目前港交所在收市後公布的買入和賣出成交額將調整為成交總額。這意味著，目前投資者還能在盤後獲得的當日外資進出數據，以及最活躍的10種證券的買賣成交數據，8月19日起將無法再看到，同時，外資對個股持股數量也將改為季度公布。

據報導，中國股市疲弱，2024年7月起自26日（上週五），外資再度拋售A股約300億元人民幣（約新台幣1358億元），以上週五遭到外資賣超前3名分別為貴州茅台、北方華創、寧德時代。

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