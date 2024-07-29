台灣IC設計培訓含金量高 ! 歐洲學生 : 比去美國更有吸引力

台灣半導體中心今年暑假開設類比、數位IC設計短期培訓課程，包括捷克、義大利等10國歐洲學生來台參加。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣半導體中心今年暑假號召捷克、義大利等10國學生來台，參加類比、數位IC設計短期培訓課程。參與學生表示，台灣擁有當今世界上最先進的半導體產業，比去美國讀書更具吸引力，甚至有學員未來想到台灣攻讀博士學位。

據報導，國科會台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦暑期IC設計課程，篩選具備初步IC設計知識的歐洲學生來台展開為期1個月的培訓，吸引來自歐洲10個國家、一共79名學生參與，學習台灣最先進的半導體技術，課程包括類比電路設計、微機電晶片設計、矽光子晶片設計以及數位電路設計等4大領域。

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半導體中心副主任莊英宗指出，歐洲擅長後端應用、軟體系統與基礎科學，台灣強在IC製造、IC設計也有優勢，歐洲學生來台接受IC設計培訓，雙方可發揮互補作用。同時，台灣也透過與在地學研機構合作，強化與當地產業的鏈結，希望在市場、人才2大面向，擴大影響力。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）表示，義大利非常關注半導體領域，很高興有義國學生參與這次培訓，提升相關知識、在台開展技術合作，這非常重要。

來自義大利的學生普拉塔尼亞（Emanuele Platania）分享，他很好奇台灣為什麼可以發展半導體產業與台積電，當時選擇就讀電機工程碩士，希望有一天能親自來台灣。先前他申請暑期培訓，後續也將在新思科技實習，他已寫信給台大教授，希望未來可在台攻讀IC設計相關博士學位。

捷克學生納吉（Josef Nagy）說，台灣擁有當今世界上最先進的半導體產業，並著重於精進研發，光是這一點，他認為來台灣讀書比去美國更具吸引力，因此，他在台灣培訓期間，也學到如何計算、測量、模擬元件的參數及如何設計電路，他確信自己未來將朝類比電路設計發展。

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