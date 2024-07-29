股匯不同調！台幣早盤上下震盪近1角，暫收32.852元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會以及日本央行即將召開利率會議，週一台股隨上週五美股反彈小幅上漲，惟新台幣兌美元匯率在出口商月底拋匯，與外資熱錢匯出兩股力道交織下，走勢震盪，一度逼近前低32.878元，中午暫時收在32.852元、貶值2.1分，台北外匯經紀公司成交量9.65億美元。

近期受美總統大選局勢變化以及美科技股財報不佳衝擊，台股由7月中高點24416.67點跌至21889.61點，大盤指數蒸發逾2000點，新台幣匯價也在外資賣股、匯出下，最低下探至32.878元，寫下8年新低。

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今日台股隨美股反彈稍稍回穩，台幣卻震盪加劇，早盤以32.79元開出後，最高升抵32.785元，隨即下殺至32.87元， 上下震盪8.5分，接近1角，不排除再度回測33元整數關卡。

上週美國公布6月個人消費支出（PCE）指數較5月小幅攀升0.1%，年增幅從2.6%趨緩至2.5%，大致符合市場預期，美債殖利率與美元同步走跌，激勵美四大指數同步收紅，帶動週一多數亞洲股市走揚。

根據FedWatch工具，投資人預估Fed 7月按兵不動機率高達95%，惟9月降息1碼機率由先前最高9成降至85%。

主要亞幣漲跌互見，台幣走勢偏弱，日圓回到153兑1美元價位，人民幣匯價在上週一度由7.278兑1美元即拉至7.208，惟目前又跌回7.256。

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