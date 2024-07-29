櫃買中心推發行永續債補貼制度 8/1起實施

櫃買中心推出永續發展債券補貼措施。圖為總經理李愛玲。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心總經理李愛玲今日表示，為了鼓勵政府、中小企業投入永續發展債券市場，將從今年8月起至2026年底推出補貼措施，只要在活動期間完成「永續發展政府債券」或「永續發展轉（交）換公司債券（CB）」掛牌，就可於掛牌2個月後申請最高35萬元補貼，以發行人計次。

櫃買中心從2017年建立綠色債券市場制度，近3年發展加速，已經連3年發行量破千億元、並持續創新高，近期地方政府加入發行，尤以台北市政府、高雄市政府腳步較快，今年高雄市政府發行綠色債券新台幣20億元、台北市政府發行社會責任債券新台幣100億元，皆用於捷運。

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不過，除北高外，其餘六都的進度較緩，其中台南市政府還待9月通過相關法規，櫃買中心今說明，目前對台北、高雄、桃園、台中都有專案輔導協助，最快預計明年發行，因此也都可申請補貼。

而目前也已有3家企業投入發行永續發展CB，櫃買中心債券部經理林裕崇說明，遠東新（1402）目前已經取得50億元資格認可，世紀鋼（9958）則正在申請20億元資格認可，尚有一家規劃作業中。

櫃買中心表示，補貼措施考量發行永續發展債券，須委請外部評估機構出具評估報告，相較發行一般債券增加外部評估機構費用，櫃買中心希望藉由補貼外部評估機構費用措施，縮小永續發展債券與一般債券發行費用上的差異。

櫃買中心認為，補貼措施可減少政府機構發行債券的行政作業，協助政府發行，以達引領帶頭示範效果；對中小企業而言，淨零轉型的過程更需要給予扶持與協助，透過補貼措施可降低發行永續發展債券的成本，提升中小企業參與發行的意願，協助中小企業得自永續發展債券市場籌集永續轉型資金。

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