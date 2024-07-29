恆大汽車GG倒數？2子公司遭聲請破產重整 股價重挫近12％

恆大汽車旗下2子公司遭聲請破產重整，今股價一度重挫近12%（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國恆大汽車（0708.HK）公告，旗下2子公司遭債權人聲請破產重整，公司表示，此將對公司產生重大影響，週一（29日）股價一度重挫近12%，午盤暫收0.31港元，跌7.46%。

恆大汽車今股價以0.365港元開出，大漲8.95%，不過，受到旗下2子公司遭聲請破產重整，股價一跌下殺，盤中一度摜破0.3港元，觸及0.295港元，跌近12%，急殺後見低接買盤，午盤暫收0.31港元，跌7.46%。

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路透報導，中國恆大 （03333） 旗下恆大汽車 （00708） 發公告指，附屬公司恆大新能源汽車（廣東）有限公司及恆大智能汽車（廣東）有限公司，於上週五（26日）收到相關地方人民法院下發的通知書。

通知書透露，相關附屬公司的個別債權人於上週四（25日）向相關地方人民法院聲請對相關附屬公司進行破產重整。

恆大汽車在週日晚間向港交所提交的文件中表示，上述通知對公司及相關子公司的生產經營活動產生重大影響。

受此消息衝擊，恆大汽車今開高走低，盤中重挫近12%，累計今年來，跌近4成，午盤暫收0.31港元，跌7.46%。

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