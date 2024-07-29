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拓展資安新南向商機 橘子集團旗下HyperG與VIETCONNECT簽約

2024/07/29 12:09

橘子集團拓展資安新南向商機，旗下HyperG與VIETCONNECT簽約。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕橘子（6180）集團拓展資安南向商機，旗下果核數位子公司「HyperG核智安全科技」以資安產品為主，今日宣布與越南IT領導企業VIETCONNECT簽約，展開經銷合作。

橘子指出，果核數位前身為遊戲橘子IDC（網路資料中心）、資訊安全、系統及網路事業部門，目前為遊戲橘子和三商電腦合資的專業二類電信公司。而「HyperG核智安全科技」是果核數位2019年於新加坡投資成立的資訊安全公司，其行動裝置資安防護產品appGuard擁有國際資安準則Common Criteria EAL2等級認證，透過資料及程式碼加密、防止記憶體動態載入及駭客工具檢測等技術來保護app的安全。

橘子表示，在臺灣使用appGuard的客戶包括遊戲、零售與行動支付等產業，尤其在資安要求嚴格的金融業市占率更高達50%以上，同時也拓及日本、韓國、新加坡、馬來西亞等國際市場，如今看準新南向數位轉型發展趨勢，HyperG7看好VIETCONNECT為越南大型金融集團Vingroup及TPbank、VPbank等企業商業夥伴，透過appGuard技術應用，能有效提供更安全便利的數位環境。

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